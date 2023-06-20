بلماضي يُغيّر التشكيلة 100%

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الثلاثاء، عن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني في مواجهة تونس ودّيا.

ولجأ النّاخب الوطني جمال بلماضي في لقاء “نسور قرطاج”، إلى تغيير كلّي لِقائمة اللاعبين الأساسيين، حيث اعتمد على عناصر تابعوا مباراة أوغندا الأحد الماضي من دكّة البدلاء، أو دخلوا إلى أرضية الميدان في الشوط الثاني.

ومنح المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” شارة القائد للجناح رياض محرز.

وتمثّل التشكيل الأساسي للاعبين الجزائريين في:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خطّ الدّفاع: عيسى ماندي، محمد الأمين توغاي، أحمد توبة، كيفين قيطون.

خطّ الوسط: رامز زروقي، نبيل بن طالب، فارس شعيبي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، سعيد بن رحمة.