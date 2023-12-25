بلماضي يُفضّل تكرار سيناريو تحضيرات “كان” 2019

فضّل النّاخب الوطني جمال بلماضي تكرار سيناريو تحضيرات لاعبيه لـ “كان” مصر 2019.

وسيُجري “الخضر” مُقابلتَين تحضيريتَين أمام مُنتخبَي الطوغو والبورندي، ارتأى بلماضي إقامتهما بِمُدرّجات شاغرة.

وتُقام هاتان المقابلتان الودّيتان بِالطوغو، في الـ 5 والـ 9 من جانفي المقبل.

وسبق لِبلماضي في تحضيرات لاعبيه بِقطر شهر جوان من عام 2019، أن برمج مقابلتَي مالي والبورندي الودّيتَين بِمُدرّجات شاغرة، ودون تغطية إعلامية (التلفزيون تحديدا). استعدادا لـ “كان” مصر الذي انطلقت فعّالياته أيّاما قلائل من بعد.

أمّا عشية “كان” الكاميرون 2022، فقد واجه زملاء آدم الوناس المنتخب الغاني ودّيا في قطر، بِحضور الجمهور، وبِتغطية تلفزيونية على المباشر.

وسيلعب “مُحاربو الصّحراء” أمام منتخب طوغولي مُشكّل من العناصر المحلّية، بينما سيحضر فريق البورندي بِكامل التّعداد (محليين ومحترفين). عِلما أن كلا المنتخبَين لم يتأهّلا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وقبل السّفر إلى الطوغو في الفاتح من جانفي المقبل، يُجري زملاء إسلام سليماني لقاءً تحضيريا مع المنتخب الوطني الأولمبي (أقلّ من 23 سنة)، في الـ 31 من ديسمبر الحالي بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.