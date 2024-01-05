بلماضي يُقدّم هذا الطّلب

طالب النّاخب الوطني جمال بلماضي بِتقديم توقيت المباراة الودّية بين “الخضر” والفريق البورندي، المُقرّر إقامتها بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وكان يُفترض تنظيم هذه المواجهة الثلاثاء المقبل، على الساعة الثامنة ليلا بِتوقيت الطوغو (التاسعة ليلا بِالتوقيت الجزائري).

وحدّد بلماضي الزّمن بِالثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الطوغولي (الرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري)، وفقا لِما ذكره مُمثّل الإعلام لدى “الفاف” عبود صالح باي للقناة الإذاعية الأولى، الجمعة.

ويُريد النّاخب الوطني من خلال هذا الطلب، جعل لاعبيه يُعايشون الظروف الجوّية ذاتها لِمواجهة بوركينا فاسو، المُبرمجة في الـ 20 من جانفي الحالي على الساعة الثانية بعد الظّهر بِالتوقيت الإيفواري (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري)، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. عِلما أن أحوال الطّقس في العاصمة الطوغولية لومي تُشبه كثيرا نظيرتها لدى مدينة بواكي الإيفوارية (جغرافيًّا، غانا تفصل بين الطوغو وكوت ديفوار)، مسرح مواجهة “مُحاربي الصّحراء” والخيول”، فضلا عن التوقيت الزّمني ذاته (كلاهما يُوافقان التوقيت العالمي المُوحّد/ غرينيتش).

وتُجرى مباراة الجزائر والبورندي بِمُدرّجات شاغرة، ودون تغطية تلفزيونية. بعد اتّفاق سابق بين اتحادَي الكرة للبلدَين.