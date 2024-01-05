-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي يُقدّم هذا الطّلب

الشروق الرياضي
  • 898
  • 0
بلماضي يُقدّم هذا الطّلب
ح.م

طالب النّاخب الوطني جمال بلماضي بِتقديم توقيت المباراة الودّية بين “الخضر” والفريق البورندي، المُقرّر إقامتها بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وكان يُفترض تنظيم هذه المواجهة الثلاثاء المقبل، على الساعة الثامنة ليلا بِتوقيت الطوغو (التاسعة ليلا بِالتوقيت الجزائري).

وحدّد بلماضي الزّمن بِالثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الطوغولي (الرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري)، وفقا لِما ذكره مُمثّل الإعلام لدى “الفاف” عبود صالح باي للقناة الإذاعية الأولى، الجمعة.

ويُريد النّاخب الوطني من خلال هذا الطلب، جعل لاعبيه يُعايشون الظروف الجوّية ذاتها لِمواجهة بوركينا فاسو، المُبرمجة في الـ 20 من جانفي الحالي على الساعة الثانية بعد الظّهر بِالتوقيت الإيفواري (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري)، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. عِلما أن أحوال الطّقس في العاصمة الطوغولية لومي تُشبه كثيرا نظيرتها لدى مدينة بواكي الإيفوارية (جغرافيًّا، غانا تفصل بين الطوغو وكوت ديفوار)، مسرح مواجهة “مُحاربي الصّحراء” والخيول”، فضلا عن التوقيت الزّمني ذاته (كلاهما يُوافقان التوقيت العالمي المُوحّد/ غرينيتش).

وتُجرى مباراة الجزائر والبورندي بِمُدرّجات شاغرة، ودون تغطية تلفزيونية. بعد اتّفاق سابق بين اتحادَي الكرة للبلدَين.

مقالات ذات صلة
غويري يعيد إلى الواجهة سيناريو غيابات آخر لحظة عن “الكان”

غويري يعيد إلى الواجهة سيناريو غيابات آخر لحظة عن “الكان”

منتخب بوروندي في لومي لمواجهة “الخضر” الثلاثاء

منتخب بوروندي في لومي لمواجهة “الخضر” الثلاثاء

بلماضي يستنجد بِالحارس زغبة

بلماضي يستنجد بِالحارس زغبة

مبادرة رائعة بين أنصار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

مبادرة رائعة بين أنصار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

محمد الأمين عمورة سلاح بلماضي في كأس إفريقيا 2024

محمد الأمين عمورة سلاح بلماضي في كأس إفريقيا 2024

ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد