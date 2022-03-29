بلماضي يُواصل اعتماده على خمسة مدافعين

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء، عن قائمة لاعبيه الأساسيين الذين سيُواجهون نظراءهم من الكاميرون.

وأجرى بلماضي تغييرا طفيفا على اللائحة، حيث جلب المدافع يوسف عطال، تعويضا لِزميله بِالخطّ ذاته رامي بن سبعيني، الذي سيغيب بِسبب عقوبة الإيقاف (يملك إنذارَين).

وواصل المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” الاعتماد على خمسة مدافعين في مبارة العودة، مثلما كان الشأن في لقاء الذهاب بِمدينة دوالا الكاميرونية.

واستمرّ الجناح رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حمل شارة قائد “محاربي الصّحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر أمام الكاميرون، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، جمال بلعمري، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني.