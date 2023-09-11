بلماضي يُوضّح إن كانت مواجهة السنيغال ستضبط قائمة لاعبي “الكان”

نشّط النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِالعاصمة السنيغالية داكار مساء الإثنين، مُؤتمرا صحفيا.

واصطحب بلماضي معه في هذه المحطّة الإعلامية لاعبه القائد رياض محرز، عشية المواجهة الودّية لـ “الخضر” أمام المُضيّف السنيغالي.

وفي سؤال عمّا إذا كانت مباراة السنيغال ستمنحه فكرة نهائية عن قائمة اللاعبين، وأيضا التشكيلة الأساسية في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. قال بلماضي إن الحديث عن هذه النّقطة أمر سابق لِأوانه، وأوضح أن “الخضر” ما زالوا يفتقدون خدمات عديد اللاعبين، كما أن المنتخب الوطني يُمكنه أن يتدعّم بِعناصر جديدة، قبل 4 أشهر من انطلاق البطولة الإفريقية بِبلاد كوت ديفوار. في إشارة إلى إسلام سليماني وإسماعيل بن ناصر وحسام عوّار ويوسف بلايلي ونبيل بن طالب وأمين غويري وياسر لعروسي، وغيرهم.

وبعد مواجهة السنيغال، يُفترض أن يخوض المنتخب الوطني مقابلتَين ودّيتَين في أكتوبر المقبل، ومثلهما في الشهر الموالي أمام الصومال والموزمبيق، لِكن بِرسم تصفيات كأس العالم 2026.

أمّا الجناح محرز، فقال إنه سعيد بِخوض أوّل مباراة دولية له في السنيغال. وأكّد أن مواجهة بطل إفريقيا بِمعقله درس مُفيد للنخبة الوطنية، استعدادا للبطولة القارّية في جانفي القادم.

وبِخصوص زميله في نادي الأهلي السعودي الحارس السنيغالي إدوارد ميندي، قال محرز إن كل طرف يملك معطيات عن الآخر، في انتظار ما سيُقدّمه كلاهما في مباراة هذا الثلاثاء. مُشيرا إلى نجاح ميندي في نادي تشيلسي الإنجليزي، وبراعته في صيانة شباك “البلوز”.

وكرّر بلماضي ومحرز في محطّات أخرى، ما تطرّقا إليه سلفا بِالجزائر. ولم يكن المؤتمر الصحفي في هذه المناسبة “ساخنا”، كما عوّدنا عليه – تحديدا – المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني.