بلمهدي: الجزائر من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها

انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم من ولاية بومرداس

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الاثنين ببومرداس، على انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم بحضور طلبة وحافظين للقرآن الكريم وأئمة من مختلف ولايات الوطن.

وفي كلمته الافتتاحية، لفت الوزير أن عدد المشاركين في مختلف مسابقات حفظ القرآن الكريم يتزايد كل سنة حيث تم تسجيل 14.681 مشارك في مسابقة رمضان الأخيرة و16.739 مشارك في مسابقة المولد النبوي الشريف إلى جانب إحصاء 3.454 من الحفظة المكرمين هذه السنة، و985 مشارك في الفعالية التي انطلقت الإثنين.

وأضاف أن مسابقات حفظ القرآن الكريم، التي تنظم منذ سنوات عديدة في ربوع الوطن، تعد “الخزان الذي يغذي المسابقات الدولية في حفظ القرآن”، منوها بـ”التفوق والمراتب الأولى المشرفة” التي يتحصل عليها حفظة الجزائر المشاركين سنويا في مختلف هذه المسابقات.

وأشاد السيد بلمهدي بالمناسبة، بالمعلمين الذين يشرفون على تلقين القرآن، مؤكدا أن القطاع “يفتح الفضاءات الدينية للجميع لكي تكون بمثابة جرعة علاج متكاملة للمجتمع وبرؤية اقتصادية تنموية واجتماعية مستقبلية”.

وأكد أيضا أن مناسبة اليوم الوطني للإمام (15 سبتمبر)، “تعطي قيمة كبيرة للإمام لأنه صاحب رسالة وليس موظفا عاديا”، لافتا إلى أن الجزائر هي “من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها لأنهم نموذجا لإصلاح المجتمع من خلال المساهمة في مختلف النشاطات”.

للإشارة، ينظم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم على مدار ثلاثة أيام بقاعة المحاضرات لجامعة “أمحمد بوقرة”، بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبالتنسيق مع ولاية بومرداس في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 سبتمبر وذلك بتنظيم نشاطات أخرى، منها ملتقى تحت عنوان “التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية في ضوء القيم القرآنية”.

ويتضمن الأسبوع إحياء اليوم الوطني للإمام (15 سبتمبر) تحت شعار “من منابر مساجدنا تتجذر لحمة وطننا”، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن، وندوات ومحاضرات علمية ينشطها أخصائيون وأساتذة جامعيون.