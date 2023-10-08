بلمهدي: القرآن الكريم مرجع ثابت لحماية الأسرة

في مواجهة تحديات استهداف الاستقرار الاجتماعي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأحد بعنابة أن “القرآن الكريم يمثل مرجعا ثابتا لحماية الأسرة ومواجهة تحديات استهداف هوية وشخصية وخصوصية المجتمع”.

وأوضح بلمهدي لدى إشرافه على افتتاح أشغال الأسبوع الوطني للقرآن الكريم الذي تستضيفه عنابة في طبعته الـ25 وذلك بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي أن “المجتمعات اليوم أصبحت مستهدفة في هويتها وكيانها الأسري والاجتماعي”، مبرزا أن “القرآن الكريم يحث على حماية وترقية الروابط الأسرية ويحدد قواعد تربوية وطرائق للتعامل تحقق الاستقرار الأسري والتوازن الاجتماعي”.

وأضاف الوزير أن “مواجهة تحديات استهداف الاستقرار الأسري والاجتماعي تستدعي تجند كل الفاعلين المعنيين بالتنشئة الاجتماعية وفي مقدمتهم الأئمة وأعلام الدين من أجل كسب معركة بناء الوعي”، معتبرا “حماية الهوية جهادا مقدسا وحماية الجزائر هدفا مؤسسا “.

وذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في ذات السياق بالاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للإمام والقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح هذه الفئة، متطرقا إلى الدور الهام الذي يلعبه الإمام في التنشئة الاجتماعية السليمة ورفع تحدي الحفاظ على كيان المجتمع.

من جهة أخرى نوه بلمهدي بالمراتب الريادية التي احتلها حفظة القرآن في المحافل والمسابقات الوطنية والدولية، مسلطا الضوء على أهمية الدور الذي لعبته الأسرة والمؤسسة المسجدية في تنشئة جيل متشبث بقيم وروح القرآن الكريم.

ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود من أجل تنشئة جيل متخلق ومتشبع بالروح الوطنية.