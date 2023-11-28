بلمهدي: تعليمات من الرئيس تبون لمراجعة القانون الأساسي للإمام

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات صارمة لمراجعة القانون الأساسي للإمام من أجل التكفل بهذه الفئة من مختلف الجوانب المادية والمعنوية.

وقال بلمهدي خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية مستغانم أن “رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة تتعلق بوجوب مراجعة القانون الأساسي للإمام”.

وتتضمن ما يتعلق برواتبهم ورتبهم وترقياتهم والتكفل حسبما هو متاح في الولايات عبر الولاة بالسكن الوظيفي”.

وتشمل هذه المراجعة الهامة أيضا فضلا عن الشق المهني والاجتماعي للإمام نقاط أخرى على غرار تصنيف المساجد.

وبالموازاة مع ذلك ذكر الوزير أن دائرته الوزارية تقدم طلبات عن طريق المديرية العامة للوظيف العمومي توفير المناصب التي يحتاجها القطاع، مؤكدا أن المعنيين يخضعون لتكوين في 14 معهد ومدرسة وطنية ليتم تأهيلهم في التعليم القرآني أو الإمامة وغيرها.

وتابع الوزير “نحن ماضون أيضا من خلال الإدماج لما يسمى بالقائم بالإمامة وبعض المتطوعين وقد بلغنا في بعض الأحيان نسبة 100 في المائة في هذا السلك ونسعى لإدماج البقية والتكفل بهم”.