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الجزائر

بلمهدي: تنصيب 38 إماما مفتيا عبر الولايات

الشروق أونلاين
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بلمهدي: تنصيب 38 إماما مفتيا عبر الولايات
ارشيف
مقر وزارة الشؤون الدينية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، عن تنصيب 38 إماما مفتيا عبر الولايات وذلك بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في الجزائر.

وأضاف بلمهدي، الاثنين، لدى نزوله في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تفعيل تطبيق فتاوى علماء الجزائر على شبكة الأنترنت ويتوفر على عشرات الآلاف من الفتاوى المكتوبة أو المسموعة، مع تفعيل تطبيق آخر يتوفر على تقنية التحاضر المرئي عن بعد تحت مسمى “الفتوى حضوريا” قصد استقطاب أكبر عدد من المتصلين لطرح أسئلتهم على المستفتين والإجابة عنها.

وأشار ضيف الصباح، إلى وضع مجموعة من الوسائط حيز الخدمة قصد الحصول على الفتوى والتي تتواجد في المكاتب الولائية تحت اشراف رؤساء المجالس العلمية وتضم أساتذة جامعيين وأئمة وشيوخ زوايا علماء درسوا في المدارس التقليدية.

من جانب آخر أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بوصول أزيد من 90 إماما الى المهجر مع استقبالهم من طرف عمادة مسجد باريس الكبير الى جانب ارسال 60 إماما إلى دول أخرى قصد إمامة المصلين في كبرى مساجد العالم.

وذكر الوزير عن حضور مرتقب لمحكمين اثنين من فلسطين وروسيا الى الجزائر للمشاركة في تأطير المنافسات القرآنية بالجزائر الى جانب خضوع 15 إماما من دولة روسيا لسلسلة من الدورات التكوينية بالجزائر.

وتطرق الوزير إلى خبر استحداث مدرسة قرآنية جديدة تضاف إلى مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالنيجر بغية نشر وتعميم ثقافة الوسطية في ديننا الإسلامي الحنيف.

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