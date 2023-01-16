بلمهدي: عام 2023 سيشهد أكبر حصة من الحجاج للجزائر في التاربخ

ستتجاوز حصة الجزائر من الحج لهذا الموسم 41 ألف حاج وهذا لأول مرة، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي.

وفي تصريح صحفي عقب افتتاحه ندوة علمية حول يناير بدار القرآن الكريم، قال بلمهدي إن “حصة الجزائريين من الحج ارتفعت هذا الموسم إلى 41 ألف و300 حاج وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر”.

وأشار الوزير إلى أن حاجز السن الذي فرضته السلطات السعودية العام الماضي بسبب وباء الكوفيد قد تم إلغاؤه.

وعن الأسعار والإقامة، أكد الوزير أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مشيرا عن وجود لجنة تفاوض مشكلة من مختلف القطاعات ستتولى مناقشة هذه المواضيع أثناء سفرها إلى السعودية.

وفي شهر ديسمبر 2022، كشف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، عن شروع مصالحه في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل.