-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأرصاد الجوية: رياح قوية مصحوبة بعواصف عبر 21 ولاية
الجزائر

بلمهدي: عام 2023 سيشهد أكبر حصة من الحجاج للجزائر في التاربخ

الشروق أونلاين
  • 92
  • 0
بلمهدي: عام 2023 سيشهد أكبر حصة من الحجاج للجزائر في التاربخ
الأرشيف

ستتجاوز حصة الجزائر من الحج لهذا الموسم 41 ألف حاج وهذا لأول مرة، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي.

وفي تصريح صحفي عقب افتتاحه ندوة علمية حول يناير بدار القرآن الكريم، قال بلمهدي إن “حصة الجزائريين من الحج ارتفعت هذا الموسم إلى 41 ألف و300  حاج وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر”.

وأشار الوزير إلى أن حاجز السن الذي فرضته السلطات السعودية العام الماضي بسبب وباء الكوفيد قد تم إلغاؤه.

وعن الأسعار والإقامة، أكد الوزير أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مشيرا عن وجود لجنة تفاوض مشكلة من مختلف القطاعات ستتولى مناقشة هذه المواضيع أثناء سفرها إلى السعودية.

وفي شهر ديسمبر 2022، كشف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، عن شروع مصالحه في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل.

مقالات ذات صلة
هذه جهود سعد الله في تعريب تخصص التاريخ بالجامعة

هذه جهود سعد الله في تعريب تخصص التاريخ بالجامعة

أمن وهران توقيف 7 أشخاص وحجز 12 ألف قرص مهلوس

أمن وهران توقيف 7 أشخاص وحجز 12 ألف قرص مهلوس

جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

توفّر الماء في رمضان ولا تسامح مع التبذير والربط العشوائي

توفّر الماء في رمضان ولا تسامح مع التبذير والربط العشوائي

تدشين أول وحدة لإنتاج أقلام الأنسولين بالجزائر

تدشين أول وحدة لإنتاج أقلام الأنسولين بالجزائر

الأحكام في قضية سوناطراك يوم 19 جانفي

الأحكام في قضية سوناطراك يوم 19 جانفي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد