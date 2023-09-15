بلمهدي: مرجعية الوسطية والاعتدال حمت الجزائر من الفتنة

في اليوم الوطني للإمام وذكرى وفاة سيدي بلكبير...

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على المعايير التي يتعين على كل إمام مراعاتها، خاصة في اختيار المواضيع والخطب المتعلقة بمختلف مجالات الحياة المجتمعية في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “مرجعيتنا الدينية المبنية على ثقافة الوسطية والاعتدال، والمستلهمة من رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، سمحت لبلادنا بحماية نفسها من الفتنة وتقوية وحدة الأمة”.

وجاء ذلك خلال إشرافه الجمعة بولاية غرداية على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للإمام، المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام.

وبالمناسبة أبرز الوزير في كلمة له خلال مراسيم الاحتفالات التي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحت شعار “الإمامة.. رسالة والتزام ومسؤولية”، “أهمية دور الإمام في نقل مبادئ الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم وفق مرجعيتنا الدينية”.

ويتزامن هذا الحدث الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع وفاة الإمام الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير الذي أدى دورا رائدا في تكوين أجيال من الأئمة ذوي المهارات في نقل وتعليم الكتاب العظيم أيضا.

وأكد الوزير خلال هذا الحفل الذي نظم بقاعة المحاضرات لولاية غرداية “أن مسؤولية الأئمة في نقل الرسالة القرآنية هي قبل كل شيء مسؤولية أخلاقية ودينية ثابتة”، قبل أن يضيف “أن بلادنا تعمل على تعزيز قيم إسلام متسامح، في إطار المذهب المالكي السني الذي يرتكز على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية”.

ومن جانبه، أبرز عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز في مداخلته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، دور الإمام في ترسيخ أسس المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية، خاصة في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وأشار عميد مسجد باريس في هذا الصدد إلى أن “مرجعيتنا الدينية التي ترتكز على قيم التسامح العالمية، تفضل الحوار واحترام الآخر وترسيخ التلاحم الإجتماعي”، مبرزا بأن الإمام بصفته تلك الشخصية الدينية، “يجسد الحكمة في معرفة القيم النبيلة، وتأطير المؤمنين للتعايش بين الثقافات وخاصة في الهجرة، مستلهمين ذلك من الإسلام الوسطي المعتدل”.

وأوضح شمس الدين حفيز أن “توجيهات ورسائل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب ترسيم اليوم الوطني للإمام تشكل لنا خارطة طريق”.

وعلى هامش إحياء اليوم الوطني للإمام، أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تدشين المركز الثقافي الإسلامي الواقع بحي “بوهراو” بالضاحية الشمالية لمدينة غرداية، قبل أن يضع حجر الأساس لبناء ملحقة لزاوية “الهدى والضياء”، ومسجد بالمنطقة الحضرية الجديدة لواد نشو، ويتفقد أيضا مزرعة بيئية تابعة لزاوية “الهدى والضياء”، وهي عبارة عن محيط فلاحي مخصص للتمويل الذاتي والاستهلاك الذاتي لفائدة الدارسين بالزاوية.

وتقام ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني للإمام حلقات جماعية لتلاوة القرآن الكريم (السلكة) عبر سائر مساجد ولاية غرداية تكريما لروح الشيخ العلامة الراحل سيدي محمد بلكبير الذي يشكل مرجعا ومدرسة في التكوين لأجيال الإمام بالإضافة إلى تنظيم حفل زفاف جماعي بمدينة متليلي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم 15 سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا للإمام، والذي يصادف ذكرى وفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير، وذلك عرفانا لدور الإمام في تعزيز المرجعية الدينية وترقية الهوية الوطنية.