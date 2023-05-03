بلمهدي: مليون طفل مسجل في 18 ألف مدرسة قرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أنه تم إحصاء حوالي مليون مسجل في أزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية في الجزائر.

وأكد وزير الشؤون الدينية خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي الموسوم بـ “مدرسة القراءات في الغرب الإسلامي وأسانيدها وخصائصها الأدائية واشعاعها في العالم الإسلامي” الذي تم تنظيمه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أن الجزائر تحصي أزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية موزعة على الزوايا، المدارس وأقسام للتعليم القرآني وتضم حوالي مليون تلميذ.

وأشار الوزير إلى أن 50 ولاية جزائرية تتوفر على هيئات لتعليم تلاوة القرآن الكريم ما يعبر عن أن الجزائر أرضا خصبة للتعليم مضيفا أن كل هيئة تضم ما بين 5 إلى 25 عضوا، بعضهم يتقن القراءات العشر للقرآن الكريم.

وأشاد الوزير بلمهدي بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال إعادة طبع القرآن الكريم بنسخة رودوسي، جدد الوزير التطرق للأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للقرآن الكريم، مذكرا بأنه متاح اليوم بلغة برايل، وهو ما يشكل، حسب قوله، إنجازا في تاريخ الجزائر الجديدة الذي يتطور فيها المجتمع “بعيدا عن أي شكل من أشكال التطرف أو الإقصاء”.