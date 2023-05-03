-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلمهدي: مليون طفل مسجل في 18 ألف مدرسة قرآنية

الشروق أونلاين
  • 92
  • 0
بلمهدي: مليون طفل مسجل في 18 ألف مدرسة قرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أنه تم إحصاء حوالي مليون مسجل في أزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية في الجزائر.

وأكد وزير الشؤون الدينية خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي الموسوم بـ “مدرسة القراءات في الغرب الإسلامي وأسانيدها وخصائصها الأدائية واشعاعها في العالم الإسلامي” الذي تم تنظيمه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أن الجزائر تحصي أزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية موزعة على الزوايا، المدارس وأقسام للتعليم القرآني وتضم حوالي مليون تلميذ.

وأشار الوزير إلى أن 50 ولاية جزائرية تتوفر على هيئات لتعليم تلاوة القرآن الكريم ما يعبر عن أن الجزائر أرضا خصبة للتعليم مضيفا أن كل هيئة تضم ما بين 5 إلى 25 عضوا، بعضهم يتقن القراءات العشر للقرآن الكريم.

وأشاد الوزير بلمهدي بالإنجازات التي حققتها الجزائر في  مجال إعادة طبع القرآن الكريم بنسخة رودوسي، جدد الوزير التطرق للأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للقرآن الكريم، مذكرا بأنه متاح اليوم بلغة برايل، وهو ما يشكل، حسب قوله، إنجازا في تاريخ الجزائر الجديدة الذي يتطور فيها المجتمع “بعيدا عن أي شكل من أشكال التطرف أو الإقصاء”.

مقالات ذات صلة
محادثات جزائرية أردنية حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

محادثات جزائرية أردنية حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023

هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023

“فرصة أخيرة” لنصف مليون متعلم عن بعد لإثبات المستوى

“فرصة أخيرة” لنصف مليون متعلم عن بعد لإثبات المستوى

الجفاف يهدد محاصيل زراعية بأمراض جديدة

الجفاف يهدد محاصيل زراعية بأمراض جديدة

تفكيك شبكة إجرامية تروّج المهلوسات للأطفال في قوالب الحلوى (فيديو)

تفكيك شبكة إجرامية تروّج المهلوسات للأطفال في قوالب الحلوى (فيديو)

متعاملون سياحيون فرنسيون في الجزائر لاستكشاف “الأهقار”

متعاملون سياحيون فرنسيون في الجزائر لاستكشاف “الأهقار”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد