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الجزائر

بلمهدي: وفاة 50 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
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بلمهدي: وفاة 50 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تسجيل 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.

 وأفاد بلمهدي، الاثنين، في تصريح صحفي على هامش إشرافه من دار الإمام بالمحمدية على فعاليات يوم دراسي تاريخي أن عدد الحجاج الجزائريين هذا الموسم بلغ قرابة 42 ألف جزائري توفي منهم 50 حاجا من مختلف الأعمار ومنهم المرضى.

وأضاف الوزير أن أفواج الحجيج بدأت في العودة إلى الجزائر عقب انتهاء مناسك الحج، مشيرا إلى أن الموسم كان ناجحا مع تسجيل بعض النقائص التي عالجها أعضاء البعثة في حينها.

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