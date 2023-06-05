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الجزائر

بلمهدي وكريكو يقدمان تعازي الرئيس تبون لضحايا فيضانات سعيدة والأغواط

الشروق أونلاين
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بلمهدي وكريكو يقدمان تعازي الرئيس تبون لضحايا فيضانات سعيدة والأغواط
ح.م
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قدم وزيرا الشؤون الدينية والتضامن الوطني، تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلات ضحايا الفيضانات في ولايتي سعيدة والأغواط.

وحل بلمهدي وكريكو، الاثنين، بولاية الأغواط، لتقديم التعازي باسم رئيس الجمهورية لعائلات ضحايا التقلبات الجوية التي وقعت يوم السبت 03 جوان 2023.

كما سبق للوزيرين أن قدما الأحد بولاية سعيدة التعازي لعائلات ضحايا الفيضانات التي شهدتها الولاية مؤخرا.

وقدم الوزيران ببلدية تيرسين التعازي في ضحايا التقلبات الجوية، وهم من عائلة تراس؛ تراس دحو 35 سنة، تراس غنية 22 سنة وتراس شيماء 17 سنة، والطفل جلولي ببلدية عين السلطان رحمهم الله.

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