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الجزائر

بلمهدي يؤكد من إسطنبول: الجزائر متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية

الشروق أونلاين
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بلمهدي يؤكد من إسطنبول: الجزائر متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بإسطنبول، التزام الجزائر وتمسكها بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية, واعتبارها القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.

وجدد بلمهدي في كلمته خلال مشاركته في أشغال “القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي”, التأكيد على “التزام الجزائر وتمسكها بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية, لاسيما في ظل العدوان الذي يتعرض له سكان قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني” منذ السابع أكتوبر 2023.

وذكر في هذا الشأن بـ”جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، ممثلة في مساعي رئيس الجمهورية، لإعلاء صوت القضية في المنابر الدولية، لاسيما بعد نيل الجزائر العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن, فضلا عن عقد مؤتمر لم الشمل للفصائل الفلسطينية والذي أفضى إلى تبني “إعلان الجزائر” بتاريخ 12 أكتوبر 2022″.

وأضاف بالقول أن “رئيس الجمهورية رفع سقف التحدي عاليا، بمطالبته المضي في مسار إدانة الكيان الصهيوني على المستوى الدولي، لارتكابه جرائم إبادة و مجازر ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين”.

وأشار بلمهدي إلى أن “ما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أبان عن وجه آخر لعالم اليوم, عالم غيبت عنه معالم الإنسانية عمدا”, داعيا في هذا الصدد إلى “ضرورة تكاثف جهود علماء الأمة من أجل مواجهة الدعاية الصهيونية التي تحاول طمس حقيقة ما يحدث”.

وبالمناسبة، ثمن “توافق الرؤى الجزائرية و التركية حول الوضع القائم بدولة فلسطين المحتلة”, مؤكدا أن “مواقف البلدين واحدة بالنسبة لعديد قضايا العالمين العربي والإسلامي”.

تجدر الإشارة إلى أن القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي (13 و14 مايو) جاءت تحت عنوان: “المحافظة على إحياء مفهوم حلف الفضول بعد أزمة غزة”, تهدف إلى “مناقشة مسارات العمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الإنسانية و وحدة الأمة الإسلامية”.

وحل وزير الشون الدينية، يوسف بمهدي، الاثنين، بمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في “القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي”.

وأفادت الوزراة في بيان لها أنه ستكون للوزير بلمهدي مداخلة في حفل الافتتاح، الذي اختير له عنوان: ” المحافظة على إحياء مفهوم حلف الفضول بعد أزمة غزة”

للإشارة فإن “القمة التشاورية” التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية التركية تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية طيب أردوغان تهدف إلى مناقشة مسارات العمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الإنسانية ووحدة الأمة الإسلامية.

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