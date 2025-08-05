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الجزائر

بلمهدي يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية

محمد فاسي
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بلمهدي يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية
وزارة الشؤون الدينية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، يوم أمس الإثنين بمقر الوزارة، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بلعيد، بحضور الدكتور امحمد صافي المستغانمي وعدد من إطارات الإدارة المركزية، في لقاء خُصص لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز التعاون بين المؤسستين، بما يخدم اللغة العربية وعلومها ويعزز حضورها في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء إشادة خاصة من الوزير بالمسيرة العلمية للدكتور المستغانمي، الذي يُعد من أبرز أعلام الفكر واللغة في العالم العربي، لمكانته الأكاديمية وإسهاماته البارزة في علوم القرآن الكريم وأسراره البيانية، إلى جانب جهوده في تقديم رؤية تجديدية للتفسير البلاغي. كما نوّه بمؤلفاته المرجعية التي أصبحت معتمدة لدى المتخصصين والباحثين.

ومن جانبه، جدّد الدكتور المستغانمي استعداده لمواصلة العطاء العلمي من خلال تقديم محاضرات والمشاركة في ندوات وملتقيات داخل الجوامع والجامعات والمعاهد الوطنية لتكوين الأئمة، بما يسهم في إثراء الحقل العلمي والفكري وتعزيز جهود التأصيل والتجديد في تفسير القرآن الكريم.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل هدايا رمزية بين الجانبين، من بينها “المعجم التاريخي للغة العربية” الصادر عن المجلس الأعلى للغة العربية، ونسخة من مصحف رودوسي التاريخي الذي أشرفت على طباعته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تعبير عن روح التعاون الثقافي وتثمين العطاء العلمي المشترك.

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