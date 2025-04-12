-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلمهدي يبحث سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد صيني رفيع

الشروق أونلاين
  • 80
  • 0
بلمهدي يبحث سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد صيني رفيع
وزارة الشؤون الدينية
جانب من اللقاء.

تباحث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد عن لجنة الشؤون الإثنية والدينية للمجلس السياسي الاستشاري الصيني، يتقدمهم رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإثنية والدينية للمجلس السياسي الاستشاري الصيني، زانغ ييزيونغ.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء جرى اليوم السبت، 12 أفريل، بمقر وزارة الشؤون الدينية بحضور كل من محمد عمرون رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة، بمعية فيصل بوسدراية نائب رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

 

مقالات ذات صلة
التربية والتعليم العالي على طاولة اجتماع الحكومة

التربية والتعليم العالي على طاولة اجتماع الحكومة

التوجيه المدرسي النهائي تحت مجهر الأولياء

التوجيه المدرسي النهائي تحت مجهر الأولياء

الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية

كاميرات حرارية متطورة لرصد تسرّبات غاز الميثان

كاميرات حرارية متطورة لرصد تسرّبات غاز الميثان

ماكرون يواصل على طريق التهدئة في ملف صنصال

ماكرون يواصل على طريق التهدئة في ملف صنصال

عطاف يلتقي المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني

عطاف يلتقي المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد