بلمهدي يبحث سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد صيني رفيع

تباحث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد عن لجنة الشؤون الإثنية والدينية للمجلس السياسي الاستشاري الصيني، يتقدمهم رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإثنية والدينية للمجلس السياسي الاستشاري الصيني، زانغ ييزيونغ.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء جرى اليوم السبت، 12 أفريل، بمقر وزارة الشؤون الدينية بحضور كل من محمد عمرون رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة، بمعية فيصل بوسدراية نائب رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.