بلمهدي يترأس لقاء تحضيري لموسم حج 2025

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، يوم أمس الثلاثاء، على لقاء توجيهي هام بمقر الوزارة. اللقاء جمع مؤطري بعثة الحج الجزائرية في مختلف مكاتبها بمكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، وذلك بحضور إطارات من وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، شدد الوزير خلال اللقاء، بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، على أهمية الجاهزية التامة والتجند الكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجزائر، مشيراً إلى ضرورة وجود حضور ميداني دائم للاستجابة الفورية لأي انشغالات قد تطرأ على الحجاج، خاصة في المشاعر المقدسة.

وأكد على أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان موسم حج مريح وآمن لجميع الحجاج الجزائريين.

وأعرب الدكتور بلمهدي عن ثقته في قدرة فرق العمل على توفير كل سبل الراحة والسلامة للحجاج خلال أداء مناسكهم، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير الموسم بكل سلاسة.