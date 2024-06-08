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الجزائر

بلمهدي يحل بالسعودية للإشراف على بعثة الحج

الشروق أونلاين
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بلمهدي يحل بالسعودية للإشراف على بعثة الحج

حل، الجمعة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، للإشراف على بعثة الحج الجزائرية باعتباره رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وكان في استقبال الوزير بلمهدي بمطار المدينة المنورة كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية وليد شريف، وممثل وزارة الحج السعودية حسين يوسف بخيت، ورئيس مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية جمال عمي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صالح بوطرفة.

كما تم استقبال الوزير بمقر البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة من طرف إطارات وأعضاء مكتب شؤون حجاج الجزائر.

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