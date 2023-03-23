بلمهدي يدعو إلى التخفيف وعدم الإطالة في صلاة التراويح

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأئمة إلى التخفيف وعدم الإطالة في صلاة التراويح.

وكشف يوسف بلمهدي في تصريح للصحافة أن هناك من يتحمل طول الصلاة، مشيرا إلى أن الجزائريين يختمون القرآن في صلاة التراويح دون القراءة المباشرة من المصحف.

وتابع قائلا “قدمنا توجيهات للائمة بهذا الخصوص ويبقى التحفيف نسبيا بين شخص وشخص”.

كما قال بلمهدي، الخميس، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للإذاعة إنه سيتم إنتاج 5000 نسخة من مصحف البراي وهي الطبعة الأولى من نوعها والأولى في تاريخ الجزائر برواية ورش عن الإمام نافع رضي الله عنه وهو ما يكرس المرجعية الدينية المتمثلة في القراءة التي يقرأ بها الجزائريون في صلواتهم وفي الحزب الراتب وفي التراويح.

كما كشف الوزير بلمهدي عن تطوير طباعة البراي خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية وتعليم الصلاة والحديث النبوي الشريف وفتاوى رمضان والفقه المالكي وبكل ما يحتاجه الكفيف.

كما أعلن الوزير عن تسطير برنامج ديني خلال شهر رمضان الكريم حيث يشمل 39 محورا ويتضمن نشاطات ودروس دينية وقرآنية.

وأكد بلمهدي عن تنظيم مسابقة في القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل للنزلاء في السجون التي من المنتظر أن يشارك فيها حوالي 8000 سجينا حيث تنظم هذه المسابقة كذلك بمؤسسات الطفولة المسعفة.

وبخصوص إفادة أئمة مؤهلون لأداء صلاة التراويح للجالية الجزائرية بالخارج أشار ضيف الصباح إلى أن الإجراءات متسارعة لإرسال 128 إماما إلى فرنسا و29 إماما لإيطاليا وذلك بطلب من هذه الأخيرة وإمامين لبريطانيا مع استقبال طلبات لإرسال أئمة لدول ألمانيا وكندا.

ودعا بلمهدي المواطنين إلى الالتزام بما جاء في القرآن الكريم والإكثار من الأعمال الخيرية والتضامنية خاصة ونحن في الشهر الفضيل مجددا دعوته للتجار للرفق بالمواطنين وعدم الرفع في أسعار السلع.