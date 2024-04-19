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الجزائر

بلمهدي يدعو إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار

الشروق أونلاين
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بلمهدي يدعو إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
طلبة المدرسة القرآنية عبد الله بن مسعود، أفريل 2024.

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة 19 أفريل، وخلال زيارته لولاية تمنراست إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فأكد الوزير لدى زيارته مقر زاوية عبد الله بن عباس بعاصمة الولاية في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية “على ضرورة تعزيز التواصل مع خريجي المدارس القرآنية والزوايا من هذه الولاية من أقصى الجنوب سيما الوافدين من دول الجوار الذين تمكنوا بفضل دراستهم في هذه الزوايا الجزائرية من تعليم القرآن الكريم بالقرى التي يقطنون بها”.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبرز أهمية دور هذه الهياكل الدينية في المحافظة على الهوية والثوابت الوطنية، و المرجعية الدينية الوطنية المبنية على الوسطية والإعتدال، وكذا حماية الأجيال الناشئة من كل أشكال الغزو الفكري.

وأحصت زاوية عبد الله بن عباس منذ افتتاحها سنة 1999 تخرج 430 طالبا، من بينهم 32 طالبا من دولة مالي و72 طالبا آخر من دولة النيجر و13 طالبا من ليبيا.

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