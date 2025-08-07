بلمهدي يستقبل الأمين العام للمجلس السويدي للإفتاء

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس 7 أوت، الأمين العام للمجلس السويدي للإفتاء، حسان موسى، الذي كان مرفقا بعضو مجلس الإفتاء للنساء في السويد، يمينة البشير. وحضر اللقاء عدد من إطارات الإدارة المركزية للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في الشؤون الدينية. وقد ركّز الحديث بشكل خاص على “تأمين الحياة الروحية للجالية المسلمة في السويد، ودعم جهود التأطير الديني المعتدل الذي يعكس الصورة السمحة للإسلام، ويستجيب لانشغالات المسلمين في أوروبا”، وفقا لما أفادت به الوزارة.

وأهدى الوزير للأمين العام للمجلس السويدي للإفتاء، حسان موسى، -وهو جزائري الأصل- نسخًا من مصحف الجزائر المخصص للمكفوفين والمكتوب بطريقة برايل.

وهي الهدية التي لاقت استحسانا كبيرا من ضيف الجزائر، والذي عبّر عن شكره وامتنانه للوزير وللرئيس عبد المجيد تبون، الذي رعى هذه الطبعة، في دلالة واضحة على العناية الكبيرة التي توليها الجزائر لخدمة كتاب الله ونشره بمختلف الوسائط، يضيف ذات المصدر.