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الجزائر

بلمهدي يستقبل رئيس وكالة زرع الأعضاء

الشروق أونلاين
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بلمهدي يستقبل رئيس وكالة زرع الأعضاء
ح.م
جانب من اللقاء

إلتقى وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي،  الخميس، بالمدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور حسين شاوش.

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي الخميس، البروفيسور حسين شاوش، المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

وأكد المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج “في إطار تعميق الجهود بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة، ليس فقط في موضوع كوفيد 19، ولكن في موضوعات كثيرة يتقاسمها الدين والطب، كلٌّ من زاوية توحي كل واحدة منهما إلى الحاجة إلى التكامل وتضافر الجهود خدمة لسلامة الإنسان دينا وبدنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن البروفيسور حسين شاوش هو أول طبيب جراح جزائري على مستوى المغرب العربي، يجري أول عملية جراحية لزرع الكلى.

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