بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس والخليفة العام للطريقة التيجانية

استقبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الثلاثاء، كلا من عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز والخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي عرابي، للتباحث حول ما يمكن تقديمه للجالية الجزائرية بفرنسا وأوروبا.

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، إن الاجتماع بعميد مسجد باريس يهدف إلى التباحث حول ما يمكن تقديمه للجالية الجزائرية بفرنسا وأوروبا، و لتدارس مختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه المؤسسة الروحية”.

أضاف في نفس السياق، وبخصوص استقبال الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي، أن ” الجزائر لا طالما كانت البيت الجامع للأخوة الأفارقة الذين لهم ارتباط عميق بها، بصفتهم ثوارا كما كان حال الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، أو من حيث التكوين في المجال الديني، وهو ما يمثله اليوم الامتداد الروحي للطريقة التيجانية بأفريقيا والعالم”.

من جهته، ركز عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز في معرض حديثه حول ”مدى أهمية مساهمة الجزائر ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في تكوين الأئمة المنتدبين بفرنسا، والتي واستمرت منذ 1981 في إرسال بعثات الأئمة لمرافقة الجالية الجزائرية، اخرها دفعة سبتمبر المنصرم والتي ضمت 57 إماما من بينهم 14 إماما متحصلا على شهادة جامعية بدرجة دكتوراه”.

وقال حفيز، أن أصداء جيدة وردت حول عمل أئمة هذه الدفعة خصوصا من قبل جاليتنا “، كاشفا في ذات السياق، عن وضع برنامج تكويني جديد بمعهد ابن باديس بباريس، والذي يستمر لثلاث سنوات بدلا عن خمس سنوات كما كان معمولا به سابقا”.

وأكد أن “البرنامج المعمول به اليوم في المعهد، تم وضعه من قبل أئمة جزائريين ولقي ترحيبا من وزارة الداخلية الفرنسية”.

و أضاف أن المعهد، الذي يكون حاليا 180 إمام، فتح أربعة فروع بفرنسا، وقريبا سيتدعم بفرعين اثنين، فيما يتم العمل على فتح فرع آخر بجنيف سبتمبر المقبل.

ومن جهته قال خليفة الطريقة التيجانية العام، أن “كل ما يخدم الدين الإسلامي، وكل طرف يمكن أن يسهم في خدمة المسلمين عبر بقاع العالم سيلقى دعم الطريقة التيجانية وكل اتباعها، وللعمل من اجل نشر قيم السلم والمحبة و التلاحم كما سطرها الشيخ التيجاني الجزائريط.