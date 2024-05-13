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بلمهدي يشارك في القمة التشاورية لعلماء المسلمين بإسطنبول

الشروق أونلاين
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بلمهدي يشارك في القمة التشاورية لعلماء المسلمين بإسطنبول

حل وزير الشون الدينية، يوسف بمهدي، الاثنين، بمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في “القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي”.

وأفادت الوزراة في بيان لها أنه ستكون للوزير بلمهدي مداخلة في حفل الافتتاح، الذي اختير له عنوان: ” المحافظة على إحياء مفهوم حلف الفضول بعد أزمة غزة”

للإشارة فإن “القمة التشاورية” التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية التركية تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية طيب أردوغان تهدف إلى مناقشة مسارات العمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الإنسانية ووحدة الأمة الإسلامية.

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