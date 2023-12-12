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بلمهدي يشارك في المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو

الشروق أونلاين
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بلمهدي يشارك في المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم الثلاثاء، في أشغال المنتدى الإسلامي العالمي الـ19 بموسكو. 

ويناقش هذا المنتدى الإسلامي حسب بيان الوزارة موضوع “دور الزعماء الدينيين في حماية القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلم والأمن”

“وكان فرصة للتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمنتدى الإسلامي العالمي، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية راوي عين الدين”.

وقام بلمهدي “بإهداء المركز الإسلامي الروسي نسخا من المصحف الشريف ومصحف رودوسي والمصحف المطبوع بتقنية البراي”، وفقا لذات البيان.

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