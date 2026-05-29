بلمهدي يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته السعودية في تنظيم موسم الحج

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام.

الوزير وفي تصريح لقناة “العربية” ثمن الجهود المبذولة من طرف السلطات السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك في أفضل الظروف.

الوزير أكد أن المملكة العربية السعودية تواصل تطوير خدمات الحج رغم التحديات الجغرافية المرتبطة بالمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن روح الشريعة الإسلامية السمحة ومرونتها أسهمت في إيجاد الحلول التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

كما عبّر عن اعتزاز الحجاج الجزائريين بانتمائهم لوطنهم ودينهم، مؤكدًا أن الجزائريين يحرصون دائمًا على تمثيل بلدهم أحسن تمثيل، باعتبارهم سفراء للجزائر، بلد الشهداء والقيم والتاريخ المجيد.

كما نوّه الوزير بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البعثة الجزائرية للحج والسلطات السعودية، حيث ثمن التجاوب السريع مع مختلف الانشغالات، كما اشاد بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والسعودي.

الوزير أشار في مداخلته إلى أن نجاح موسم الحج هو نجاح للأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا مساهمة البعثة الجزائرية في هذا النجاح من خلال جهود أعضائها في التأطير والمرافقة وخدمة الحجاج.

