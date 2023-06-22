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الجزائر

بلمهدي يكشف عن وفاة 8 حجاج جزائريين بمكة والمدينة

الشروق أونلاين
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بلمهدي يكشف عن وفاة 8 حجاج جزائريين بمكة والمدينة
ح.م
الوزير يتفقد الحجاج المتواجدين بالمستشفيات

كشف وزير  الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، الأربعاء، عن وفاة 8 حجاج جزائريين إلى جانب وجود 16 حاجا بالمستشفيات السعودية.

وأوضح بلمهدي خلال لقائه برؤساء فروع بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة تسجيل 8 وفيات 3 منهم بالمدينة المنورة و5 بمكة المكرمة.

كما يتواجد 16 حاجا  في المستشفيات السعودية لتقلي العلاج، داعيا بالمناسبة إلى تحسيس الحجاج بصرورة تفادي ضربات الشمس.

من جهة أخرى، قال الوزير أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج وصلوا إلى مكة أي أكثر من 34 ألف حاج في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

وأشاد وزير الشؤون الدينية  بجهود أعضاء البعثة في التكفل بحجاجنا الميامين في جميع المجالات وليس هناك أي حاج تائه .

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