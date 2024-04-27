بلمهدي يلتقي ممثلي الأئمة وموظفي القطاع

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، لقاء مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضح بيان للوزراة، أن الطرفين تناولا سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق مكاسب إضافية لمنتسبي القطاع.

كما أفاد البيان أنه خلال هذا اللقاء الذي عقد الجمعة بمقر الوزارة، تم “تقديم ترخيص للمجلس بعقد يوم دراسي حول مضمون القانونين 24-130 و24-131 الصادرين مؤخرا وذلك بدار الإمام بالمحمدية يوم الأحد 28 أبريل الجاري، كما قدم المجلس التحفظات الواردة على القانونين 24-130 و24-131، وكذا الاقتراحات لتعميم المراجعة وتعميقها”.

كما شكل اللقاء “سانحة لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مكاسب للقطاع ومنتسبيه ترقى لمستوى الرسالة الشريفة والمكانة الكبيرة التي يتصف بها منتسبو القطاع، واستمرار التعاون خدمة للبلاد واستقرارها وتعزيز لحمتها الوطنية”.