بلمهدي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

استُقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، من طرف وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء شكّل مناسبة للتنويه بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين الجزائري والسعودي في مجال تنظيم شؤون الحجاج، واستعراض الجهود المبذولة لتوفير أفضل الظروف لضيوف الرحمن، بما يضمن أداء مناسكهم في أحسن الظروف التنظيمية والخدماتية.

وجرى اللقاء، على هامش أشغال الندوة الخمسين للحج الكبرى المنعقدة اليوم الأربعاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

