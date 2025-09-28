بلمهدي يُجري مباحثات مع نظيره القطري

أجرى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، الأحد، مباحثات مع نظيره القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشأن الديني.

المباحثات التي تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر إلى الجزائر، أكد خلالها الجانبان على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر وقطر.

كما أعرب الوزيران عن حرصهما على الارتقاء بالتعاون إلى مستويات عملية تسهم في خدمة الدين الحنيف وتعزيز القيم الروحية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.