بلمهدي يُكرّم المتوجة بالمرتبة الثالثة في مسابقة “الشيخة فاطمة” الدولية للقرآن الكريم بدبي

كرّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يسف بلمهدي، المتسابقة ياسمين ولد دالي المتحصلة على المرتبة الثالثة في مسابقة “الشيخة فاطمة بنت مبارك” الدولية للقرآن الكريم التي جرت مؤخرا بدبي بالإمارات.

ومنح بلمهدي للمتوجة،وهي من مواليد بلدية “العمارية” بولاية المدية ومتحصلة على شهادة البكالوريا دورة 2023 بمعدل 18,40 في شعبة العلوم، شهادة تقديرا وعرفانا بمشاركتها الناجحة والمتميزة في المسابقة التي جرت من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري بإمارة دبي واعتبارا لتشريفها للجزائر وذلك بحصولها على المرتبة الثالثة بجدارة واستحقاق بمشاركة 64 دولة.

ونوه بلمهدي بهذا التتويج الذي قال عنه بأنه “ليس سهلا”، مشددا على أن الجزائر “تدعم التعليم القرآني وتسعى إلى تطويره وخدمته من خلال ما تقوم به الوزارة من جهود في المدارس القرآنية والزوايا بشكل عام”.

كما أشاد الوزير بجهود المتسابقة في تشريف الجزائر بعدما توجت العام الماضي بجائزة “الاسبوع الوطني للقران الكريم” ببني عباس, لافتا الى أن هذا الأسبوع “أصبح معهدا وطنيا لتكوين الفائزين بمختلف المسابقات الوطنية والدولية الذين ترشحوا لتمثيل الجزائر بكل إقتدار”.

ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة ليذكر بأن “الجزائر حاضرة في كل الفعاليات الدولية لحفظ القرآن وتجويده (70 مسابقة تقريبا) وهي دوما ضمن المتوجين الأوائل”.