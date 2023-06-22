بلمهدي: 80 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا إلى مكة المكرمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن 80 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا على مكة المكرمة.

وأفاد بلمهدي، في تصريح للتلفزيون العمومي أن حوالي 34 ألف حاج موجودون بمكة، في انتظار وصول باقي الحجاج من المدينة المنورة.

وأكد أن التكفل بالحجاج يتم في أحسن الظروف و نسعى مع البعثة إلى تجنيب الحجاج ضربات الشمس مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وفي الجانب الصحي أشار بلمهدي إلى تسجيل 8 وفيات 3 منهم بالمدينة المنورة و5 بمكة المكرمة إلى جانب وجود 16 حاجا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية.