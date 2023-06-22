-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات
الجزائر

بلمهدي: 80 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا إلى مكة المكرمة

الشروق أونلاين
  • 23
  • 0
بلمهدي: 80 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا إلى مكة المكرمة
ح.م
وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن 80 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا على مكة المكرمة.

وأفاد بلمهدي، في تصريح للتلفزيون العمومي أن حوالي 34 ألف حاج موجودون بمكة، في انتظار وصول باقي الحجاج من المدينة المنورة.

وأكد أن التكفل بالحجاج يتم في أحسن الظروف و نسعى مع البعثة إلى تجنيب الحجاج ضربات الشمس مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

 وفي الجانب الصحي أشار بلمهدي إلى  تسجيل 8 وفيات 3 منهم بالمدينة المنورة و5 بمكة المكرمة إلى جانب وجود 16 حاجا يتلقون العلاج  في المستشفيات  السعودية.

مقالات ذات صلة
غلاء الأضاحي يحرج المحسنين ويعلّق أهداف الجمعيات الخيرية

غلاء الأضاحي يحرج المحسنين ويعلّق أهداف الجمعيات الخيرية

تخرج الدفعة الـ29 لضباط المدرسة العليا لتقنيات الطيران

تخرج الدفعة الـ29 لضباط المدرسة العليا لتقنيات الطيران

هذا جديد خطة مديرية الغابات لتفادي ومكافحة الحرائق

هذا جديد خطة مديرية الغابات لتفادي ومكافحة الحرائق

الجوية الجزائرية : إعلان هام للحجاج حاملي تأشيرات “المجاملة”

الجوية الجزائرية : إعلان هام للحجاج حاملي تأشيرات “المجاملة”

تعويض فوري للأساتذة عن الخبرة المكتسبة قبل التوظيف بالتربية

تعويض فوري للأساتذة عن الخبرة المكتسبة قبل التوظيف بالتربية

حكار يفتتح منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز

حكار يفتتح منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد