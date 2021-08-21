بلوزداد أمام فرصة حسم اللقب في داربي “سوسطارة”

يجد متصدر البطولة، فريق شباب بلوزداد نفسه سهرة السبت، أمام فرصة حسم اللقب عندما يواجه فريق إتحاد العاصمة، على الساعة التاسعة ليلا بملعب بولوغين.

ويحتاج شباب بلوزداد إلى نقاط الفوز أمام الجار إتحاد العاصمة، من أجل التتويج باللقب قبل جولة على إسدال الستار على بطولة هذا الموسم.

ويملك فريق شباب بلوزداد في رصيده 73، ويتقدم بـ5 نقاط على صاحب المركز الثاني وفاق سطيف، المرشح لحصد ثلاث نقاط جديدة، عند استقباله فريق شبيبة سكيكدة، ويأمل الوفاق في هزيمة بلوزداد، لتمديد سباق اللقب إلى الجولة الأخيرة.

ويدخل فريق أبناء العقيبة داربي إتحاد العاصمة بتعداد مكتمل، بعد عودة الحارس موساوي إلى قائمة الـ18 لاعبا، وسيتواصل غياب المدرب زوران مانولوفيتش عن الفريق، بعدما فضلت إدارة الفريق إعادته إلى المستشفى، لإجراء تحاليل جديدة، قبل تحديد موعد جديد للتنقل إلى البرتغال لقضاء فترة نقاهة هناك.

وبالإضافة إلى داربي بلوزداد وإتحاد العاصمة، تتجه الأنظار في الجولة الـ37 ، إلى مباريات الفرق التي تلعب على البقاء، وستكون الإثارة مضمونة في ملعب 20 أوت في المباراة المصيرية التي تجمع بين نصر حسين داي والضيف وداد تلمسان.

ودائما ضمن صراع البقاء يواجه فريق جمعية عين مليلة على ميدانه، فريق مولودية وهران، في حين يستقبل إتحاد بسكرة الضيف جمعية الشلف، ويتنقل إتحاد بلعباس الذي فقد معظم حظوظه في البقاء، لمواجهة شبيبة القبائل.