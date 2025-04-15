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رياضة

بلوزداد أوّل متأهّل لِنهائي كأس الجزائر

علي بهلولي
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بلوزداد أوّل متأهّل لِنهائي كأس الجزائر
الأرشيف
زملاء متوسّط الميدان رؤوف بن غيث لِثاني مرّة تواليا في نهائي كأس الجمهورية.

بات شباب بلوزداد مساء الثلاثاء، أوّل فريق يحجز مقعدا في نهائي منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز الشباب بِهدف لِصفر على فريق مولودية البيّض، في مباراة الدور نصف النّهائي.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة رفيق عوينة، بينما أشرف زميله نبيل بوخالفة على تقنية الفيديو.

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لـ “أبناء العقيبة”، المهاجم عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني (د46).

وإذا كان مزيان قد افتتح العدّاد في كأس الجزائر، فإنه بِالمقابل رفع رصيده إلى 6 أهداف و11 تمريرة حاسمة في كلّ المسابقات الرسمية للأندية.

وسيُنشّط شباب بلوزداد نهائي كأس الجمهورية للمرّة الـ 14 في تاريخه الرياضي، ويوجد بين هذه المحطات 9 تتويجات (رقم قياسي) آخرها في النسخة الماضية. بينما تفتخر مولودية البيّض بِكونها حقّقت إنجازا تاريخيا، لمّا وصلت إلى محطّة المربّع الذّهبي.

وسيُواجه رجال المدرب سعد راموفيتش في النّهائي، الفائز من المباراة الجوارية بين اتحادَي العاصمة والحراش.

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