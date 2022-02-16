بلوزداد بطلا شتويا.. “الكناري” بعيد عن مستواه، ومعاناة الصاعدين تتواصل

بعد نهاية مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى:

بفرضه لوتيرة أقل ما يقال عنها إنها وتيرة “بطل مستقبلي”، تمكن فريق شباب بلوزداد من “ترويض” أغلبية الأندية التي واجهها خلال مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الأولى المحترفة للموسم الكروي 2021- 2022، ليتوّج باللقب الشرفي بطلا شتويا، وبفارق أربع نقاط عن ملاحقه شبيبة الساورة، غداة انتهاء الجزء الأول من المنافسة.

وكشف النادي “الأحمر والابيض” عن نواياه في الحفاظ على لقبه، وهو الذي يمنّي النفس في الذهاب بعيدا ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وطوال مرحلة الذهاب انتزع الشباب (المركز الأول، 36 نقطة) 11 فوزا مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، مسجلا خلالها 25 هدفا (ثاني أفضل هجوم) ودخلت شباكه 11 كرة (رابع أحسن دفاع)، هذه الإحصائيات جاءت في فائدة تشكيلة “العقيبة” كونها سمحت للفريق بـ”التباعد” عن أقرب الملاحقين بأربع خطوات.

كما باتت شبيبة الساورة (المركز الثاني، 32 نقطة) تحقق في مشوار طيب بالنظر إلى الاستمرارية في الأداء، وهي التي كانت وصيفة البطل الشتوي خلال الموسم الماضي وراء وفاق سطيف.

وتأمل التشكيلة “البشارية” في تحقيق الإنجاز التاريخي هذا الموسم، عن طريق لعب جميع الحظوظ وبـ”شراسة” لانتزاع اللقب الأول للفريق لولوج السجل الكروي للفرق الجزائرية “المرصعة” بالدرع الوطني للبطولة، هذا الطموح يبقى تجسيده واردا بالنسبة للاعبي الرئيس محمد زرواطي، المعنيين بمنافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية (كاف) بالنظر إلى الامكانيات التي يتمتعون بها، خصوصا وأن الخط الهجومي يتصدر البطولة رفقة نادي بارادو واتحاد الجزائر بـ27 هدفا، فضلا عن أن التعداد يضم ثاني أحسن هداف في البطولة، وهو حميدي بلعيد صاحب 9 أهداف.

أما مفاجأة الموسم، فهي من دون شك، نادي بارادو، الذي تبوأ المركز الثالث بـ31 نقطة، كما كان قادرا على تحقيق أفضل من ذلك لولا تضييعه لعديد النقاط على أرضه، وذلك بحصده لـ16 نقطة من مجموع 24 ممكنة.

وتمكن زملاء هداف مرحلة الذهاب، نذير بن بوعلي (10 أهداف)، من مزاحمة كبار البطولة، محققين تحسنا كبيرا مقارنة بالموسم الفارط عندما اكتفوا بالمرتبة الـ11 في نهاية المرحلة الأولى منه.

وبمجموع 10 انتصارات، تعادل واحد وست هزائم، حقق “الأتليتيك” نتائج أحسن مقارنة مع كبار الأندية التي عوّدت الجمهور الكروي على اللعب على الأدوار الأولى، كوفاق سطيف، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، الذين جاؤوا في الصف الرابع بـ30 نقطة لكل منهم، ولعل أفضل النتائج التي حققها نادي “الأكاديمية” خارج الديار وهو ما سمح له بتصدر ترتيب الفرق حسب المباريات التي لعبت بعيدا عن القواعد، بحصده لـ15 نقطة من ضمن 27 ممكنة، مقابل 14 لشباب بلوزداد.

من جهتها، مرّت شبيبة القبائل، المقصاة من الدور التمهيدي الثاني مكرّر لمنافسة كأس الكاف على يد روايال ليوبار الاسواتيني، جانبا بإنهائها مرحلة الذهاب في الصف الثامن حاصدة 28 نقطة.

“الكناري”، الذي تغيّرت تشكيلته بشكل كبير خلال مرحلة التحويلات الصيفية، اكتفى بسبع انتصارات، مقابل 7 تعادلات إلا أنه لم ينهزم سوى في ثلاث مناسبات فقط، ويبدو أن المشاكل الإدارية التي عصفت بالفريق نهاية الموسم الماضي برحيل الرئيس السابق شريف ملال الذي خلفه يزيد إيعريشن المستقيل مؤخرا، أثرت على مردود الفريق، وبما أن التشكيلة تراجعت من الصف الثالث في نهاية ذهاب الموسم الفارط إلى المرتبة الثامنة هذه المرة، فإن الإشكال بات واجبا طرحه لدى كل من اللاعبين والمسيرين، لتصحيح الأخطاء في مرحلة الإياب علما أن الفريق لم يذق “نكهة” التتويج باللقب منذ سنة 2008.

الخيبة الأخرى أيضا تتعلق بنصر حسين داي (المركز15، 14ن) الذي لا يفصله عن أول المهددين بالنزول أولمبي المدية سوى فارق الأهداف، إضافة إلى أن التشكيلة تعد هي الأضعف داخل القواعد بتحقيق 6 نقاط فقط من بين 24 ممكنة.

وفيما يخص الصاعدين الجدد، أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد فقد واجها عدة صعوبات في مواكبة وتيرة بطولة النخبة، والدليل هي النتائج المتذبذبة التي بحوزتهما، ما يجعلهما مطالبين بتدارك الأوضاع من أجل تحقيق البقاء. وفي مؤخرة الترتيب، رهن وداد تلمسان حظوظه في التواجد ضمن حظيرة الكبار باكتفائه بتحقيق 9 نقاط فقط، حيث لم ينجح في تحقيق سوى انتصارين وثلاثة تعادلات بينما انهزم في 12 لقاء.

كما أن ناديي أولمبي المدية وسريع غليزان مطالبان بإيجاد الحلول لوضعيتيهما لتفادي السقوط قبل فوات الأوان. هذا وقد سجل 320 هدف خلال 120 مباراة إلى غاية الآن أي بمعدل 2.66 هدف في اللقاء الواحد. وتنطلق مرحلة الإياب الأسبوع المقبل، بإجراء الجولة 18 المحددة بتاريخ 22 فيفري.