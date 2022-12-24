بلوزداد بطل الشتاء

أحرز شباب بلوزداد عصر السبت اللّقب الفخري بطل الشتاء لِدوري حظيرة النّخبة.

جاء ذلك بعد خسارة الوصيف شباب قسنطينة بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف اتحاد العاصمة، لِحساب الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وبات شباب بلوزداد يجمع 31 نقطة في الصّدارة، ويحوز شباب قسنطينة 29 نقطة في المركز الثاني.

ولعب أبناء”العقيبة” 13 مباراة، بينما خاض “السنافر” 15 مقابلة.

ويتبارى شباب بلوزداد عند كتابة هذه الأسطر خارج القواعد مع شبيبة القبائل، في مباراة بِرسم الجولة الـ 15. بينما تنتظره مواجهة أخرى مُتأخّرة مُبرمجة في تاريخ لاحق.