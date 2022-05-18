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رياضة

بلوزداد بِخطى ثابتة نحو لقب البطولة

علي بهلولي
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بلوزداد بِخطى ثابتة نحو لقب البطولة

رفع فريق شباب بلوزداد مساء الأربعاء، فرص احتفاظه بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِهدف لِصفر على الضيف وفاق سطيف، في مباراة متأخّرة من الجولة الـ 22 للبطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد الأمين بوترعة.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للشباب صانع الألعاب عبد الرحمان بورديم، في الوقت بدل الضّائع (90+5). لِيُعزّز رصيده بِالتوقيع الخامس في بطولة الموسم الحالي.

وبات شباب بلوزداد يجمع 60 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف فريق شبيبة القبائل بِفارق 6 نقاط. وتجمّد وفاق سطيف في الرّتبة الـ 9 بِرصيد 43 نقطة.

ولعبت شبيبة القبائل كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 30 مباراة، بينما تنقص شباب بلوزداد مقابلتان، نظير أربع مواجهات لِوفاق سطيف.

ويمضى شباب بلوزداد بِخطى ثابتة نحو لقب البطولة الوطنية الثالث على التوالي، في حين يُمكن لِوفاق سطيف تحسين وضعيته في جدول الترتيب لاحقا.

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