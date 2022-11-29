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رياضة

بلوزداد في الصّدارة والأهداف تتهاطل بِغزارة

علي بهلولي
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بلوزداد في الصّدارة والأهداف تتهاطل بِغزارة
ح.م
أسرة فريق شباب بلوزداد تحتفل بِالفوز والرّيادة.

استأنفت بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم مساء الثلاثاء نشاطها، بعد توقّف اضطراري دام نحو ثلاثة أسابيع.

وأوقفت رابطة الكرة المحترفة نشاط البطولة، بِسبب إقامة المنتخب الوطني المحلّي مُعسكرا إعداديا بِالإمارات العربية المتّحدة.

وبات شباب بلوزداد رائدا للترتيب، بعد فوزه بِميدانه على صاحب الصّدارة سابقا شباب قسنطينة. في مباراة بِرسم الجولة الـ 12 من عمر بطولة حظيرة النّخبة.

ويتميّز شباب بلوزداد في كونه الفريق الوحيد الذي لم يتجرّع بعد مرارة الهزيمة.

وارتقى وفاق سطيف إلى المركز الثالث، عقب انتصاره داخل القواعد على مولودية وهران. مع تسجيل إشراف اللاعب الدولي السابق خالد لموشية على العارضة الفنية لـ “النّسر الأسود”.

ومُني هلال شلغوم العيد بِعاشر هزيمة له على التوالي، مُكتفيا بِنقطة وحيدة في الرّصيد.

واهتزّت الشباك ستّ مرّات في مباراة أمل الأربعاء والزّائر اتحاد خنشلة، لِيحصد أبناء سهل متيجة أكبر فوز في بطولة الموسم الحالي. أمّا الأثقل، فكان من نصيب شبيبة الساورة ضد هلال شلغوم العيد.

ودكّ اللاعبون مرمى الفرق المُنافسة في 26 مناسبة، المُرادف للجولة الأكثر غزارة من ناحية الأهداف.

وتألّق مهاجم وفاق سطيف غيلاس قناوي بِتوقيعه ثنائية، وهو الأمر ذاته مع زميلَيه لاعبَي الخطّ الأمامي لِأمل الأربعاء زين محمد تومي سياف، ومحمد الأمين حمية من شبيبة الساورة.

واحتفظ أحمد كندوسي متوسط ميدان وفاق سطيف بِصدارة لائحة الهدّافين، حيث يجمع رصيد 7 أهداف. يليه في المركز الثاني زين محمد تومي سياف بِمجموع 5 أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 2 – ش.قسنطينة 1

و.سطيف 4 – م.وهران 0

أ.الأربعاء 5 – ا.خنشلة 1

م.الجزائر 2 – ن.البارادو 2

ن.مقرة 1 – ا.العاصمة 1

ش.الساورة 5 – ه.شلغوم العيد 0

ج.الشلف 0 – م.البيّض 0

ا.بسكرة 1 – ش.القبائل 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 25ن (ناقص 3 مقابلات)

2- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

3- و.سطيف 21ن (ناقص مقابلة)

4- ا.خنشلة 19ن

5- م.الجزائر 18ن (ناقص مقابلتَين)

6- ا.العاصمة 17ن (ناقص 4 مقابلات)

7- ش.الساورة 17ن (ناقص مقابلة)

8- أ.الأربعاء 15ن (ناقص مقابلتَين)

9- ج.الشلف 14ن

10- ن.مقرة 13ن

11- م.وهران 13ن (ناقص مقابلة)

12- م.البيّض 13ن

13- ا.بسكرة 11ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 9ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 6ن (ناقص مُقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

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