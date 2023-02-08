بلوزداد في مهمة صعبة في القاهرة أمام الزمالك

الزمالك (مصر) – شباب بلوزداد (ملعب القاهرة) سا17.00

يواصل فريق شباب بلوزداد استعداداته في العاصمة المصرية القاهرة تحسبا لمواجهة الفريق المحلي الزمالك، يوم الجمعة، بداية من الخامسة مساء بتوقيت الجزائر على ملعب القاهرة، برسم أول جولة من دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

حلت تشكيلة شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الفارط، بالعاصمة المصرية القاهرة بتعداد مكتمل بعد أن استرجع المدرب التونسي، نبيل الكوكي، كل العناصر التي كانت تحت تصرف المنتخب الوطني المحلي في بطولة “الشان” الأخيرة بالجزائر، علما أن 9 لاعبين من الفريق شاركوا في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين وهم يمثلون نسبة 90 بالمائة من التشكيل الأساسي للفريق .

ويطمح رفاق القائد شعيب كداد للعودة من مصر بنتيجة إيجابية من خرجتهم الأولى في دور المجموعات من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا إلى بلاد الأهرامات، عند مواجهتهم للزمالك المصري الذي يعد من كبار أندية القارة السمراء. وهو ما لمسناه من تصريحات اللاعبين والطاقم الفني الذين عبروا عن رغبتهم لمفاجأة الفريق المحلي داخل أرضه ودخول هذه البطولة بقوة، خاصة أن المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي ستكون شديدة ما بين فرق المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ناديي الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني، لاسيما أن إدارة بلوزداد وضعت منافسة رابطة أبطال إفريقيا ضمن الأهداف الرئيسية للفريق هذا الموسم، حيث تبقى خزائن الفريق خالية من أي تتويج قاري رغم الألقاب المحلية العديدة التي فاز بها الفريق.

ويحاول المدرب التونسي الكوكي اللعب على نقاط ضعف المنافس الذي يمر بمرحلة فراغ إثر سقوط تشكيلة الزمالك خلال أخر جولة من البطولة المصرية، بثلاثية نظيفة أمام نادي فاركو الذي يضم في صفوفه المهاجم الجزائري رزقي حمرون، وربما ستكون لهذه الخسارة آثارا سلبية على الفريق المحلي الذي سيلعب تحت ضغط جماهيره الغاضبة.

وكانت إدارة الزمالك قد تحصلت على موافقة السلطات الأمنية من أجل السماح لـ10 آلاف من مشجعي الفريق لحضور مباراته أمام شباب بلوزداد، والتي تم نقلها من ملعب الكلية الحربية بمدينة الإسكندرية إلى ملعب القاهرة في العاصمة المصرية.

جدير بالذكر أن المباراة يديرها طاقم تحكيم سنغالي مكون من إيسي إس واي حكم ساحة و الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعدين، وأدالبرت ضيوف حكم رابع. ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وتم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

بوشار:”سنذهب إلى مصر للبحث عن نتيجة إيجابية”

كشف مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار،عن طموح التشكيلة البلوزدادية في مواجهة الزمالك المصري في أول جولة من دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقية.

وصرح قلب دفاع بلوزداد من مطار هواري بومدين الدولي قبل التنقل إلى القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، قائلا عن مواجهة الزمالك” سنسافر إلى مصر من أجل رفع التحدي أمام الزمالك والعودة بنتيجة إيجابية تسمح لنا دخول المنافسة بقوة”. مضيفا “نحن ندرك جيدا مدى صعوبة المهمة لكننا سنقاتل فوق أرضية الميدان، من أجل نتيجة مفرحة لجماهيرنا التي تنتظر منا التألق هذا الموسم في رابطة الأبطال”.

نبيل الكوكي مدرب بلوزداد:

فريقنا لا يخشى أحدا، وسنسعى للعودة بنتيجة إيجابية من مصر

أكد التونسي نبيل الكوكي، مدرب نادي شباب بلوزداد، جاهزية فريقه لرفع التحدي في المباراة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك المصري. وقال الكوكي في تصريحات لوسائل الإعلام: “سنذهب لمواجهة فريق اسمه الزمالك، لكن نحن أيضا شباب بلوزداد”.

وتابع المدرب التونسي يقول: “فريقنا لا يخشى أحدا، وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة للعودة بنتيجة إيجابية من مصر”. وأضاف: “نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير، ويمتلك خبرة معتبرة، لكننا عازمون على استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها لتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في البطولة القارية”. وشدد الكوكي على أنه لن يقع في فخ الاستهانة بالزمالك في ظل وضعه الصعب حاليا. وأكد: “صحيح أن الزمالك يمر بكثير من المشكلات محليا، لكننا نعلم أن الأمور ستختلف عندما يتعلق الأمر بمباريات دوري الأبطال”. واسترسل: “فريقنا جاهز على كافة الأصعدة، حتى لاعبي المنتخب الوطني المحلي اندمجوا في التدريبات بشكل عادي، صحيح أنهم يعانون الإرهاق، لكن هذا لن يعيقنا اطلاقا”.