بلوزداد والساورة بِامتياز وتوازن الكفّة في الجوارية العاصمية

استعاد رائد بطولة القسم الوطني الأوّل شباب بلوزداد مساء الأحد، نغمة الانتصارات. بينما باتت شبيبة الساورة في مركز الوصافة.

جاء ذلك بعد إجراء المقابلات الخمس الأخيرة، من عمر الجولة الـ 13 للبطولة الوطنية.

وفاز شباب بلوزداد خارج القواعد على جمعية الشلف، كما انتصرت شبيبة الساورة بِميدانها على نادي البارادو.

وحصد أبناء “العقيبة” النقاط الثلاث، بعد مقابلتَين بِلا انتصار. فيما تدحرج صاحب المركز الثاني سابقا شباب قسنطينة إلى الأسفل، بِخسارته في اتحاد بسكرة. تاركا الرتبة الثانية لِأبناء ولاية بشار.

وانتهت أكبر وأقوى مباراة جوارية في البطولة الوطنية، بِنتيجة التعادل بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وبِفوزها على نجم مقرة، لم تسقط شبيبة القبائل في فخّ الخسارة، لِسابع مرّة على التوالي في البطولة الوطنية.

وتألّق مهاجم شبيبة القبائل رضا بن سايح، بِتسجيله ثنائية في مرمى الزائر نجم مقرة. لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ “الكناري” في بطولة 2021-2022.

وبِتسجيله هدفا في مرمى “السنافر”، رفع مهاجم اتحاد بسكرة هشام مختار غلّته إلى 8 أهداف، وانفرد بِصدارة اللائحة. مُتقدّما بِفارق هدف على شريكه السابق أحمد النذير بن بوعلي لاعب الخط الأمامي لِنادي البارادو.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ج.الشلف 1 – ش.بلوزداد 2

ش.الساورة 4 – ن.البارادو 1

ا.العاصمة 1 – م.الجزائر 1

ا.بسكرة 2 – ش.قسنطينة 0

ش.القبائل 3 – ن.مقرة 0

وتشكّل جدل الترتيب كالتالي:

1- شباب بلوزداد 27ن

2- ش.الساورة 24ن

3- م.الجزائر 24ن

4- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

5- و.سطيف 23ن

6- ا.بسكرة 22ن

7- ش.القبائل 21ن (ناقص مقابلة)

8- ن.البارادو 21ن (ناقص مقابلتَين)

9- ا.العاصمة 19ن (ناقص مقابلة)

10- ن.حسين داي 14ن

11- أ.الأربعاء 14ن

12- أ.المدية 14ن

13- ه.شلغوم العيد 12ن

14- م.وهران 12ن

15- ج.الشلف 11ن

16- س.غليزان 10ن (ناقص مقابلة)

17- ن.مقرة 10ن

18- و.تلمسان 6ن