بلوزداد والساورة يمثلان الجزائر في كأس العرب للأندية

القرعة تجرى يوم الاثنين بحضور عدد من أساطير كرة القدم العربية

تلقى فريقا شباب بلوزداد وشبيبة الساورة الدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم، للمشاركة في بطولة وكأس العرب للأندية بحلتها الجديدة، التي تحمل اسم بطولة “كأس الملك سلمان للأندية 2023″، وتم تحديد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الاثنين المقبل 7 مارس موعدًا لإجراء القرعة بحضور عدد من أساطير كرة القدم العربية، على أن يتم تحديد مواعيد وجدول مباريات الدورين الأول والثاني.

ويشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 37 ناديا من مختلف الدول العربية، وتنطلق التصفيات من خلال إقامة الدور التمهيدي، الذي يشارك فيه أبطال الدوري لموسم 2021-22 لكل من دول جيبوتي وجزر القمر والصومال واليمن.

وتتنافس الأندية الأربعة في ما بينها بنظام خروج المغلوب، ليتأهل منها نادٍ واحد إلى الدور الأول الذي تدخل فيه الأندية التي يتم اختيارها للمشاركة في البطولة من طرف اتحادات دولها، شرط أن يكون النادي قد احتل أحد المراكز الأربعة الأولى في موسم 2021-22، يضاف إليها 5 أندية يتم اختيارها من طرف الاتحاد العربي للعبة.

الأندية المشاركة في الدور الأول سيكون عددها 24 ناديًا، سيلعبون بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، ويتأهل 12 ناديًا إلى الدور الثاني، بشرط ألا يلتقي ناديان من دولة واحدة في هذا الدور، في حين تتأهل 6 أندية إلى الدور النهائي من أصل 12 ناديًا.

وبعد انتهاء التصفيات، تقام النهائيات على شكل دورة مجمعة بالمملكة العربية السعودية، يشارك فيها 16 ناديًا؛ هي: 6 أندية متأهلة عبر التصفيات، يضاف إليها 4 أندية تتأهل بشكل مباشر (من اختيار الاتحاد العربي)، بالإضافة إلى 6 أندية أخرى تتأهل مباشرة من الدوريات الستة الأفضل ترتيبًا في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2022.

وفي الدور الأساسي من كأس الملك سلمان 2023، يتم تقسيم الأندية الـ16 على 4 مجموعات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.

ويتحصل صاحب المركز الأول على 6 ملايين دولار أمريكي، وينال صاحب المركز الثاني 25 مليون دولار أمريكي، وصاحبا الدور نصف النهائي على 200 ألف دولار.