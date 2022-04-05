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رياضة

بلوزداد وسطيف يتعرّفان على مُنافسَيهما في رابطة الأبطال

علي بهلولي
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بلوزداد وسطيف يتعرّفان على مُنافسَيهما في رابطة الأبطال

تعرّف فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف، الثلاثاء، على منافسَيهما في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وسحب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم القرعة، حيث اتّضحت هُوِّية مُنافسَي مُمثّلَي الكرة الجزائرية.

وهكذا سيُواجه شباب بلوزداد نادي الوداد البيضاوي المغربي، ويلعب وفاق سطيف مع الترجي التونسي.

وتُجرى مقابلتا الذهاب للشباب والوفاق بِأرض الوطن، ما بين الـ 15 والـ 16 من أفريل الحالي. وتُقام مواجهتا العودة في الـ 22 والـ 23 من الشهر ذاته.

وبِخصوص المقابلتَين الأخريَين، فيتبارى الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، ويُواجه بيترو لواندا الأنغولي نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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