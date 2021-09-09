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رياضة

بلوزداد وسطيف يطيران إلى نيجيريا وغامبيا

علي بهلولي
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بلوزداد وسطيف يطيران إلى نيجيريا وغامبيا

شدّ فريق شباب بلوزداد صباح الخميس، الرّحال جوّا نحو نيجيريا. تأهّبا لِمواجهة النادي المحلي أكوا يونايتد.

وتُجرى هذه المباراة بِنيجيريا الأحد المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر محليا (التوقيت الجزائري ذاته)، لِحساب ذهاب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2021-2022.

وضمّت قائمة بطل الجزائر في سفريته النيجيرية 19 لاعبا، يوجد بينهم حارسا مرمى.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى طاقم تحكيم من كوت ديفوار، مهمّة إدارة هذه المباراة.

وفي سياق ذي صلة، حلّ مساء الخميس وفد وفاق سطيف بِالعاصمة الغامبية بانجول.

ويتبارى وفاق سطيف مع المضيف نادي فورتوني الغامبي، السبت المقبل على الساعة الرّابعة عصرا محليا (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري). ضمن إطار الدور الأوّل ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا طبعة، 2021-2022.

وتشكّلت قائمة “النّسر الأسود” في رحلته الغامبية من 21 لاعبا، يوجد بينهم حارسا مرمى.

وعيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من ليبيريا، لِإدارة هذه المباراة.

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