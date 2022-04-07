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رياضة

بلوزداد يبتعد بِكرسي الرّيادة

علي بهلولي
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بلوزداد يبتعد بِكرسي الرّيادة

عمّق الرّائد شباب بلوزداد مساء الخميس، الفارق بينه وبين الوصيف فريق مولودية الجزائر إلى سبع خطوات.

وتعادل شباب بلوزداد سلبا مع المضيف أولمبي المدية، في مبارة متأخّرة عن الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “الإمام إلياس” بِالمدية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن توابتي.

ولم ينهزم الشباب في المباراة الخامسة له على التوالي، بِرسم منافسة البطولة الوطنية. بينما سجّل أولمبي المدية ثاني تعادل له تواليا وبِالنتيجة ذاتها.

ويجمع شباب بلوزداد 49 نقطة في الصّدارة، وتتموقع مولودية الجزائر في المركز الثاني بِرصيد 42 نقطة، ويشغل أولمبي المدية الرّتبة الـ 15 بِمجموع 22 نقطة.

وبات أولمبي المدية وقد لعب كلّ مقابلات البطولة الوطنية لِحدّ الآن، وعددها 24 مواجهة، مثلما هو الشأن للمولودية. بينما تنقص شباب بلوزداد مقابلتان متأخّرتان.

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