بلوزداد يبحث عن مدرب وبن شيخة يطلب مهلة للتفكير

"ثورة" في بلوزداد قبل إرسال القائمة الإفريقية:

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن فريق شباب بلوزداد الذي تأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية سيحدث في الأيام القادمة ثورة حقيقية داخل الفريق، بتسريح عدد كبير من اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا كثيرا الموسم الماضي أو الذين تراجع مستواهم بشكل ملفت للانتباه، وجلب آخرين بإمكانهم تقديم الإضافة للفريق، خاصة وأن الإدارة عازمة على الذهاب بعيدا في المنافسة القارية التي عجز فيها الفريق عن تجاوز الدور ربع النهائي لرابع موسم على التوالي.

بداية ثورة الشباب، ستكون بجلب مدرب بإمكانه الذهاب بعيدا في المنافسة، حيث اتصلت إدارة رابحي بالمدرب عبد الحق بن شيخة الذي طلب مهلة للتفكير حيث تلقى عديد العروض من تونس والمغرب، والخليج، وهو يفكر جدّيا في الإشراف على منتخب إفريقي خاصة وأنه يملك كل الإمكانيات لذلك، وبحسب مصادر مؤكدة، فإن المدرب السابق لنادي سيمبا التنزاني يكون قد دخل في مفاوضات مع المنتخب المالي للإشراف عليه في قادم الاستحقاقات، خاصة بعد إنهاء مهام المدرب أريك شيل من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من مباراة المنتخب مع مدغشقر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف. وقال الاتحاد المالي في بيان، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد المالي لكرة القدم وافقت بالإجماع على إنهاء التعاون بين مدرب المنتخب الأول للبلاد أريك سيكو شيل والاتحاد.

وفي سياق آخر، أعلن نادي شباب بلوزداد، المنتمي إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة “موبيليس” لكرة القدم، عن تعيين عبد المؤمن براف في منصب المدير العام للفريق، خلفا لياسين عبدي، الذي “كلف بمهام جديدة في مجمع مدار هولدينغ”. وأورد بيان للنادي العاصمي على صفحته الرسمية في “الفايس بوك” “تم تعيين عبد المؤمن براف في منصب المدير العام لنادي شباب بلوزداد، خلفا للسيد ياسين وعبدي، الذي كلف بمهام جديدة في مجمع مدار هولدينغ، حيث جرت عملية تسليم واستلام المهام بين الرجلين بمقر النادي بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة”. وأضاف البيان أن “عبد المؤمن براف، يمتلك شهادات عليا في التسيير، وهو إطار سابق في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث اكتسب خبرة طويلة، بحكم توليه منصب مدير الإدارة العامة، واحتكاكه مع رؤساء الهيئة الكروية خلال السنوات العشر التي قضاها في الاتحادية”. وكان النادي “البلوزدادي” قد أعلن في وقت سابق عن تعيين توفيق قريشي مديرا رياضيا جديدا خلفا لزكرياء جبور. وقبل الالتحاق بإدارة “العقيبة” اشتغل قريشي مناجيرا رياضيا في نادي اتحاد الجزائر ليستقيل من منصبه قبل ثلاثة أسابيع.

الجدير بالذكر، أن توفيق قريشي (66 سنة)، قد سبق له العمل في شباب بلوزداد كمناجير عام، “وتم وضع الثقة في شخصه نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في مجال التسيير ودرايته التامة بمحيط شباب بلوزداد، الأمر الذي سيساهم في تحقيق انطلاقة قوية تحسبا للموسم الرياضي القادم”، بحسب بيان للنادي الأحمر والأبيض.

وبعدما سيطرت تشكيلة الشباب على البطولة بتتويجها باللقب خلال المواسم الأربعة الأخيرة، عاد لقب الموسم المنقضي (2023-2024) لفائدة الجار مولودية الجزائر، في الوقت الذي أنهى فيه “السياربي” الموسم في المركز الثاني. ولإنقاذ موسمه، سيكون النادي “البلوزدادي” أمام فرصة مواتية عندما يخوض نهائي كأس الجزائر أمام بطل الموسم، مولودية الجزائر، في انتظار تحديد تاريخ هذا اللقاء والملعب الذي سيحتضنه.