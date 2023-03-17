بلوزداد يبلغ ربع النّهائي الإفريقي

حجز فريق شباب بلوزداد سهرة الجمعة مقعدا في ربع نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الشباب بِثنائية نظيفة على الزمالك المصري، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الإفريقية الأولى للأندية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وسجّل ثنائية فريق أبناء “العقيبة” كلّ من: متوسّط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة الـ 75، والمهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 79.

وعن الفوج الرّابع ذاته وفي لقاء لُعب بعد ظهيرة الجمعة، تعادل الترجي التونسي خارج القواعد بِنتيجة (1-1) مع المريخ السوداني. عِلما أن هذه المواجهة أُقيمت فعّالياتها بِليبيا، لِكون ملاعب السودان غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الترجي التونسي 10ن

2- شباب بلوزداد 9ن

3- المريخ السوداني 5ن

4- الزمالك المصري 4ن

وهكذا تأهّل فريقا الترجي التونسي وشباب بلوزداد إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، نظير إقصاء المريخ السوداني والزمالك المصري. قبل جولة عن اختتام دور المجموعات.

وفي الجولة السادسة والأخيرة المُبرمجة مقلابلاتها في الـ 31 من مارس الحالي والفاتح من أفريل المقبل، يتبارى رجال المدرب نبيل الكوكي خارج القواعد أمام الترجي التونسي. ويلعب الزمالك المصري بِميدانه مع المريخ السوداني.

وإذا كان الشاب والترجي قد افتكّا بطاقة العبور مُسبّقا، إلّا أنّهما سيرميان بِثقلَيهما للفوز بِصدارة الترتيب. ذلك أن هذا الامتياز يسمح لِصاحبه بِخوض إياب ربع النهائي داخل القواعد.