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رياضة

بلوزداد يتأهّل

علي بهلولي
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بلوزداد يتأهّل
الأرشيف
تأهّل مُستحقّ لِأبناء "العقيبة".

تأهّل فريق شباب بلوزداد سهرة الجمعة لِدور المجموعات، من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الشباب بِنتيجة (2-0) على الضيف نادي جوليبا بماكو المالي، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد بِنتيجة (1-2)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل ثنائية شباب بلوزداد كلّ من: المدافع ميلود ربيعي في الدقيقة الـ 27، ومتوسط الميدان الهجومي عبد الرحمان بورديم في الدقيقة الـ 79.

وإذا كان شباب بلوزداد قد بلغ دور المجموعات لِرابطة أبطال إفريقيا، فإن نادي جوليبا المالي سيتحوّل إلى الدور الثاني “مُكرّر” لِمنافسة كأس “الكاف”.

ويتعرّف شباب بلوزداد على منافسيه في دور المجموعات، بعد سحب “الكاف” القرعة في ديسمبر المقبل.

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