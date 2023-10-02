بلوزداد يتأهّل رغم بداية “مُتراخية”

عودة مبولحي وتألّق وامبا

تأهّل شباب بلوزداد مساء الأحد لِدور المجموعات من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، رغم بدايته “المُتراخية”.

وفاز الشباب بِنتيجة (3-1) على الضيّف نادي بورينجرز السيراليوني، لِحساب إيّاب الدور الثاني من تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية.

وكان شباب بلوزداد قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب خارج القواعد، بِنتيجة (1-3)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم الساحة محمد علي موسى من النيجر.

وشهد التشكيل الأساسي لِفريق “أبناء العقيبة”، أوّل مشاركة رسمية للحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي. الذي اهتزّت شباكه بِهدف سيراليوني مُبكّر في الدقيقة الـ 9.

وتنفّس الشباب بعدجهد كبير بِتسجيل ثلاثية الفوز: في الدقائق الـ 78 والـ 80 والـ 90، وذلك بِواسطة المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا، مع إمضاء التوقيع الأوّل من ركلة جزاء.

وتسحب “الكاف” قرعة دور المجموعات بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، الجمعة المقبلة. حيث تُوزّع الأندية الـ 16 المتأهّلة على 4 مجموعات مناصفة. وبعد 6 جولات تُجرى ما بين الـ 24 من نوفمبر المقبل والـ 2 من مارس 2024، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النّهائي.

الأندية الـ 16 المتأهّلة لِدور المجموعات:

شباب بلوزداد، الأهلي وبيراميدز من مصر – الترجي والنجم الساحلي التونسيان – مازيمبي الكونغولي – صنداونز الجنوب إفريقي – الوداد المغربي – سيمبا ويانغ أفريكانز من تنزانيا – أسيك ميموزا الإيفواري – نواديبو الموريتاني – ميديما الغاني – الهلال السوداني – بيترو لواندا الأنغولي – غالاكسي البوتسواني.