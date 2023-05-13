بلوزداد يتأهّل و”الكناري” يفوز

لاعبو شباب بلوزداد في فترة تحمية العضلات قبيل انطلاق مواجهة شبيبة الأبيار.

تأهّل شباب بلوزداد مساء السبت، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة (2-0) على الجار فريق شبيبة الأبيار، في لقاء متأخّر عن ثمن نهائي مسابقة كأس الجمهورية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد بوترعة.

وسجّل هدفَي الشباب كلّ من: المهاجم إسحاق بوصوف في الدقيقة الـ 45، وهو أوّل توقيع له هذا الموسم. ومتوسّط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة الـ 68.

وسيلعب رجال المدرب نبيل الكوكي لقاء ربع نهائي الكأس، أمام الضيف فريق جمعية الخروب في الـ 21 من ماي الحالي.

وفي مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 20 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، أُقيمت فعّالياتها مساء السبت. فازت شبيبة القبائل بِنتيجة (3-1) على الزّائر فريق مولودية البيّض.

واحتضن أطوار هذه المباراة ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم الساحة نبيل بوخالفة.

وأمضى ثلاثية “الكناري” كلّ من: كسيلة بوعالية في الدقيقة الـ 8، وحسين مواقي في الدقيقة الـ 40، وسليم بوخنشوش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 59.

ورفع بوعالية غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الجاري، ويحوز مواقي 5 أهداف، ويملك بوخنشوش 4 أهداف.

بينما وقّع هدف مولودية البيّض رمضان هيتالة في الدقيقة الـ 55، رافعا رصيده إلى 3 أهداف.

ويشغل فريق مولودية البيّض بعد هذه الخسارة 30 نقطة في المركز الـ 8، وتتموقع شبيبة القبائل في الرّتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة.

وبات فريقا مولودية البيض وشبيبة القبائل وقد لعبا كلّ مقابلات البطولة الوطنية لِحدّ الآن، وعددها 22 مواجهة.